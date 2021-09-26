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يارا تنتهي من ألبومها الجديد
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
لمياء علي
أعلنت الفنانة اللبنانية يارا الإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، الذي هو باللهجة اللبنانية والمصرية، بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وظهرت يارا بالصور في الستوديو مع الملحن اللبناني طارق أبو جودة، ومهندس صوت وآخرين.
وكشفت عن موعد إطلاق الألبوم قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".
وظهرت يارا بالصور في الستوديو مع الملحن اللبناني طارق أبو جودة، ومهندس صوت وآخرين.
وكشفت عن موعد إطلاق الألبوم قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".