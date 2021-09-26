يارا تنتهي من ألبومها الجديد

أعلنت الفنانة اللبنانية ​يارا​ الإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، الذي هو باللهجة اللبنانية والمصرية، بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت يارا بالصور في الستوديو مع الملحن اللبناني ​طارق أبو جودة​، ومهندس صوت وآخرين.



وكشفت عن موعد إطلاق الألبوم قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".



