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يارا تنتهي من ألبومها الجديد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
يارا
يارا
لمياء علي
أعلنت الفنانة اللبنانية ​يارا​ الإنتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، الذي هو باللهجة اللبنانية والمصرية، بصور نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت يارا بالصور في الستوديو مع الملحن اللبناني ​طارق أبو جودة​، ومهندس صوت وآخرين.

وكشفت عن موعد إطلاق الألبوم قائلة بتعليق: "وأخيراً انتهينا من تسجيل كامل ألبوم اللبناني والمصري الجديد اللي بيحمل عنوان "مليت" وابتدا العدّ التنازلي انتظروه في خلال أسبوع".

الكلمات المفتاحية

يارا منوعات مليت مطربة فن البوم جديد

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