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يعقوب بوشهري يكشف تعرضه للحقد من أحد الأشخاص

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:27 ص
يعقوب بوشهري
يعقوب بوشهري
لمياء علي
أعلن نجم مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي ​يعقوب بوشهري​ حصوله على سيارة جديدة بحسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

ونشر يعقوب فيديو بحسابه إستعرض فيه سيارته الجديدة الفخمة من العلامة التجارية "​فيراري​"، كاشفاً أنه تعرّض للحسد من بعض المقربين، وقال إن هذه السيارة محدودة الإصدار، وهناك عدد معين منها، وأشار إلى أن سعرها تضاعف هذا العالم بسبب ذلك، وتوقف إنتاج سيارات مثلها، معلناً أنه أصر على إقتناء واحدة منها.

وأوضح بوشهري بالفيديو أن هناك شخصاً لا يتمنى له الخير، مشيراً إلى أنه هذا الشخص حاول الحصول على سيارته عند عدم قدرته على الدفع.

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