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أحمد جمال يعلن عن مسابقة لجمهوره ومحبيه.. تعرف على التفاصيل

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
أحمد جمال
أحمد جمال
ولاء عبد الناصر
أعلن المطرب الشاب أحمد جمال عن مسابقة لجمهوره، والجائزة حضور تسجيل أغنية جديدة له، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصى بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلق أحمد جمال قائلا " يا ترى أنا بشرب إيه قبل الغنا مباشرة !!هختار واحد من اللي هيجاوبوا صح يحضر معايا تسجيل الأغنية الجاية ".

وطرح الفنان أحمد جمال أحدث أعماله الغنائية "إنت عجبانى"، وهى الأغنية الثامنة من ألبومه الجديد، والتى تدور فى إطار رومانسى مثلما يظهر مع كلمات الأغنية، التى تتماشى مع أجواء الصيف أيضاً، وقد أكد أحمد جمال أن الأغنية بمثابة هدية من كل شاب لحبيبته.

الكلمات المفتاحية

مطرب مسابقة فنان سوشيال ميديا أحمد جمال

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