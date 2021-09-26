يرغب يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع أحد أبرز لاعبي تشيلسي خلال الموسم الحالي.





يوفنتوس يزاحم بايرن ميونيخ على لاعب تشيلسي





وينتهي عقد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على تجديد عقده مع البلوز.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس دخل سباق الحصول على خدمات روديجر مع ريال مدريد وبايرن ميونخ، في الصيف المقبل.





وأشارت إلى أن روديجر تحسن مستواه مع وصول توماس توخيل لتدريب البلوز، وأصبح من أبرز مدافعي الفريق اللندني.





وأوضحت موندو ديبورتيفو أن وكلاء اللاعب، يريدون معرفة العروض التي ستصل للاعب الألماني في يناير المقبل.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن روديجر يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو في عقده الجديد.



