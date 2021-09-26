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بإطلالة جذابة.. جومانا مراد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:14 ص
جومانا مراد
جومانا مراد
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة جومانا مراد، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة جديدة.

وظهرت جومانا مراد، بإطلالة جذابة مرتدية توب باللون الأسود، ونظارة شمس باللون العسلي، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد مسلسل "خيانة عهد" الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب سنوات، وهو تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة يسرا، حلا شيحة، عبير صبرى، بيومى فؤاد، خالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهنى، تيام مصطفى قمر، فرح الزاهد، سلوى عثمان ورمزى العدل، وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب.

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منوعات ممثلة فنانة سورية سوشيال ميديا جومانا مراد

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