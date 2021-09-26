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قرار مفاجئ من الزمالك بشأن رحيل نجومه

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:29 ص
حسين لبيب
حسين لبيب
محمد نادر
قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، إغلاق باب الرحيل أمام اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بسبب أزمة إيقاف القيد.

خبر صادم للزمالك قبل انطلاق الموسم الجديد

وكان مسؤولو القلعة البيضاء قد تلقوا خبرا صادما، بصدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع فريق الكرة من القيد لفترتين متتاليتين، بسبب الخطأ الناتج عن التعاقد مع حسام أشرف، بعد توقيعه لأكاديمية كاميرونية.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن اللجنة المكلفة بإدارة الأبيض، قررت غلق باب رحيل أي لاعب على سبيل الإعارة كما كان مقررا، بسبب أزمة القيد.

كما أبلغت الإدارة اللاعبين الذين طلبوا الرحيل عن صفوف الابيض، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، باستمرارهم مع الفريق.

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حسين لبيب الزمالك إيقاف القيد أزمة إيقاف القيد

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