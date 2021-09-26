نجم الأهلي السابق: "البدري قصر في حق نفسه ومحدش هيكرر إنجاز المعلم"





أكد مختار مختار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن تجربة حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كانت غير موفقة، مشيرًا إلى أنه قصر في حق نفسه.





وقال مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أتمني نجاح تجربة حسام البدري مع منتخب مصر، لإنها كانت ستساهم في نجاح تجربة المدرب المصري بشكل عام، لكنها للأسف كانت تجربة غير موفقة".





وتابع، "حسام البدري قصر في حق نفسه، وكان يجب عليه التمسك بخوض المنتخب مباريات ودية".





واستكمل، "حسن شحاتة من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، ومن الصعب على أي مدرب تكرار ما حققه المعلم في التدريب، لكني كنت أراه كلاعب أفضل من مدرب، كان يمتلك قدرات لا يملكها أي لاعب غيره، فهو أسطورة كروية".





وأشار، "حسام البدري كان لديه فرصة لتنظيم مباريات ودية للمنتخب، لكنه فضل استكمال المسابقات المحلية".





واسترسل، " في السابق كان هناك تقارب كبير بين اللاعبين، على عكس الوقت الحالي، وكنا لا نفارق بعض تمامًا".



