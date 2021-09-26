Advertisements

نجم الأهلي السابق: "البدري قصر في حق نفسه ومحدش هيكرر إنجاز المعلم"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:59 ص
حسام البدري
حسام البدري
أمل الحلفاوي

أكد مختار مختار نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن تجربة حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، كانت غير موفقة، مشيرًا إلى أنه قصر في حق نفسه.

وقال مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "كنت أتمني نجاح تجربة حسام البدري مع منتخب مصر، لإنها كانت ستساهم في نجاح تجربة المدرب المصري بشكل عام، لكنها للأسف كانت تجربة غير موفقة".

وتابع، "حسام البدري قصر في حق نفسه، وكان يجب عليه التمسك بخوض المنتخب مباريات ودية".

واستكمل، "حسن شحاتة من أفضل اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي، ومن الصعب على أي مدرب تكرار ما حققه المعلم في التدريب، لكني كنت أراه كلاعب أفضل من مدرب، كان يمتلك قدرات لا يملكها أي لاعب غيره، فهو أسطورة كروية".

وأشار، "حسام البدري كان لديه فرصة لتنظيم مباريات ودية للمنتخب، لكنه فضل استكمال المسابقات المحلية".

واسترسل، " في السابق كان هناك تقارب كبير بين اللاعبين، على عكس الوقت الحالي، وكنا لا نفارق بعض تمامًا".

الكلمات المفتاحية

مختار مختار رياضة حسام البدري الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 12 ساعة

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. اندلاع حريق في مصنع للورق بالقليوبية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي لمباراة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن وفاة 39 حالة مصابة بكورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من أنشيلوتي بعد تعادل ريال مدريد مع فياريال

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب مفاجىء مرشح لقيادة برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

وكيل كارتيرون يفضح خطة الفرنسي للهروب من الزمالك

منذ ساعة و نصف

موسيماني يصدم الخطيب بقرار ناري في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

4 عوامل تُهدد نجاح حسام البدري مع منتخب مصر (تقرير)

ميدو يوجه بضرورة الاحتذاء بانجلترا في تخفيض عقود اللاعبين حال الهبوط

النحاس يكشف سر نجاح جوزيه مع الأهلي وحقيقة انتقاله عن طريق الكوبري

ميدو: نجوم الأهلي سبب نجاح الجونة

حسني عبد ربه: البدري يسعى لكتابة تاريخ جديد في الكرة المصرية

ميدو: انتصار الأولمبي على البرازيل يبشر بمستقبل مشرق لمنتخب مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

01:59 ص

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

10:30 م

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

11:30 م

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

09:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements