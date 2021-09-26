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ريال مدريد يتمسك بتكرار تجربة ألابا مع نجم تشيلسي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:00 ص
دافيد الابا
دافيد الابا
محمد زويد
يبحث نادي ريال مدريد الإسباني، تكرار تجربة التعاقد مع النمساوي دافيد ألابا، والذي انضم للنادي الملكي، في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.

ريال مدريد يحاول ضم نجم تشيلسي

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن ريال مدريد الذي ضم دافيد ألابا، صفقة انتقال حر، سيحاول تكرار تلك التجربة من جديد بالتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي الإنجليزي.

وينتهي عقد أنطونيو روديجر، مع تشيلسي في صيف عام 2022، ورفض اللاعب جميع العروض التي قدمتها إدارة النادي اللندني، من أجل تمديد تعاقده.

وعلى الرغم من أن مبدأ ريال مدريد، هو الاستمرار في دمج المواهب الشابة ، إلا أنه لا يدير ظهره للفرص التي قد تظهر في السوق ، كما حدث هذا الموسم مع دافيد ألابا.

وقد يكون روديجر هو التالي، لكن المعركة لن تكون سهلة خلال الفترة المقبلة.

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