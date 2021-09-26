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مختار مختار: فخور بترشيحي للزمالك.. وجمال عبدالحميد ظلم نفسه والأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:30 ص
مختار مختار
مختار مختار
أمل الحلفاوي
أكد مختار مختار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق، أنه شعر بالفخر لترشيح إسمه للانضمام إلى نادي الزمالك.

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "شعرت بفخر شديد عندما تمنى الكابتن حلمي ضمي للزمالك خلال لقاء تليفزيوني".

وأشار إلى أن جمال عبد الحميد، نجم الأهلي والزمالك السابق، هو من ظلم نفسه وظلم القلعة الحمراء.

واستكمل، "حزين على ما يحدث في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وخاصةً بين الاهلي والزمالك، لا أعلم لماذا  أصبح من السهل على الناس إرتكاب الذنوب".

واسترسل، "الأمور تتحسن بين الأهلي والزمالك مؤخرًا، وهناك بوادر لذلك، ويجب أن يصبح المسئولين قدوة للجماهير".

واختتم، "لاعب الأهلي أو الزمالك الذي يتعمد استفزاز الخصم من أجل الحصول على حب الجماهير يظن أنه يفوز بذلك، لكنه في الحقيقة يخسر الكثير، ليه متمشيش في الشارع تلاقي الجماهير كلها بتحبك وتحترمك مش بس جماهير ناديك؟".

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