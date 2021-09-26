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أحمد حسن ضمن التشكيل الأمثل للقرن الـ 21 في إفريقيا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
احمد حسن
احمد حسن
محمد الدمتناوي
وقع اسم أحمد حسن، عميد لاعبي العالم الأسبق، بين ثلاثة أساطير للتواجد في مركز خط الوسط بالمنافسة على التشكيل الأمثل للقرن الحادي والعشرين والتي يجريها الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأعلن الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن أحمد حسن قائد منتخبنا الوطني، تم وضع اسمه بين فريق القرن الحادي والعشرين.

وينافس أحمد حسن 3 أساطير وهم الإيفوراي ياياتوريه والمالي سيدو كيتا لاعبا برشلونة الإسباني الأسبق، ومايكل إيسيان لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي السابق.

ويعد أحمد حسن أحد أبرز اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية حيث حقق العديد من البطولات، وأعلن اعتزاله كرة القدم نهائيًا في 30 نوفمبر 2013.

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