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نجم ريال مدريد السابق: هالاند يحب الفريق الملكي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:00 ص
هالاند
هالاند
محمد الدمتناوي
يرى ستيف ماكمانمان نجم ريال مدريد وليفربول السابق، أن إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند يُفضل اللعب بقميص الميرنجي.

وقال النجم الإنجليزي السابق خلال عموده في موقع horseracing: "هل أعتقد أن ليفربول سينضم للصراع على هالاند؟ لا، أعتقد أنه من المحتمل أن يذهب إلى ريال مدريد، واللاعب نفسه يحب الريال وأسلوب الحياة هناك".

وتابع: "سعر الصفقة ليس السبب في استبعاد ليفربول من المرشحين لضم هالاند، لكن المتغيرات الأخرى، فراتبه كبير، وبالتالي سيطلب باقي اللاعبين في الفريق الشيء نفسه".

وأتم: "مينو رايولا وكيل هالاند يريد الكثير من المال، ليس فقط من أجل اللاعب، لكن له شخصيًا، ولا أعتقد أن ليفربول يريد المشاركة في ذلك".

الكلمات المفتاحية

هالاند فريق الملكي ريال مدريد رياضة

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