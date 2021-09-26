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مدرب الزمالك السابق يقترب من العودة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
اقترب أسامة نبيه، المدرب العام السابق للزمالك، من العودة لمنصبه داخل القلعة البيضاء.

مدرب الزمالك السابق يقترب من العودة

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، شهدت الساعات القليلة الماضية فتح باب المفاوضات من جديد من نبيه بعد تقريب وجهات النظر بينه وبين اللجنة المكلفة بإدارة النادي".

وأضاف: "تدخل بعض الوسطاء لتقريب وجهات النظر بين الجانبين، الأمر الذي تم بالفعل خلال الساعات الماضية".

ومن المرجح أن تشهد الساعات المقبلة عودة أسامة نبيه لمنصبه كمدرب عام للفريق الأبيض، بعدما أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون تمسكه باستمرار مساعده الحائز على لقب بطولة الدوري في الموسم المنقضي.

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الزمالك اسامة نبيه اخبار الزمالك

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