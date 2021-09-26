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الشعباني يطلب 3 صفقات جديدة للمصري

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
معين الشعباني
معين الشعباني
غدير أحمد
طلب التونسي معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي، الظفر ب 3 صفقات جديدة لتدعيم صفوف الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد.

الشعباني يطلب 3 صفقات جديدة

وأكد الشعباني، أن النادي البورسعيدي يعاني من النقص العددي في 3 مراكز، وهي قلب الدفاع ورأس الحربة والجناح الهجومي، وطلب تدعيم هذه المراكز بأقصى سرعة.

ويرغب الشعباني، في الظفر بخدمات مهاجم سوبر لديه العديد من الخبرات والقدرات التهديفية العالية، ورشح عدة أسماء للانضمام لصفوف الفريق.

وطلب أيضًا ضم مدافع أجنبي مميز لقيادة الخط الخلفي، بجانب ضرورة ضم جناح هجومي جديد يجيد أداء الأدوار خلف رأس الحربة.

والجدير بالذكر أن المصري تعاقد مع 8 صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، بضم ثلاثي الدفاع إسلام جمال وإسلام المزين وأحمد علاء، بجانب ثنائي الوسط إلياس الجلاصي وأسامة الجزار، وثلاثي الهجوم أحمد الشيخ الجناح الأيمن وعمرو مرعي والفلسطيني محمد بلح.

الكلمات المفتاحية

معين الشعباني رياضة المصري اخبار الرياضة

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