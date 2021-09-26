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حقيقة ترشيح مارتينيز لخلافة كومان في برشلونة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:01 ص
رونالد كومان
رونالد كومان
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن بعض التقارير الصحفية أكدت اهتمام برشلونة الإسباني بالتعاقد مع الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن تقارير صحفية ادعت أن برشلونة أجرى اتصالات أولية مع مارتينيز الذي أخبر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم باحتمالية رحيله عقب نهاية بطولة دوري أمم أوروبا (يورو 2020).

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه لا يوجد إجماع على مارتينيز داخل مجلس إدارة برشلونة لأنه لم يسبق له اللعب أو العمل في صفوف النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن اسم مارتينيز تم طرحه بالفعل في اجتماعات برشلونة بسبب جدية وخبرات المدير الفني لبلجيكا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن قرار التعاقد مع مارتينيز أو غيره لن يكون قبل يوم الإثنين المقبل على الأقل عقب نهاية مباراة برشلونة وليفانتي.

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مارتينيز رياضة خليفة كومان الرياضة اخبار الرياضة

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