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الأهلي يمنح الثقة في موسيماني

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:31 ص
موسيماني
موسيماني
ريهام عبد المحسن
اتخذ مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرار بحسم مصير المدير الفني للفريق الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بعد تجديد الثقة به في الساعات الماضية ومنحه رسائل ثقة بتأكيد استمراره مع القلعة الحمراء.

وفي الساعات الماضية، طلب بيتسو موسيماني من محمود الخطيب أثناء جلسة بينهما حسم مصيره ومعرفة موقفه في ظل غضب لجنة التخطيط وجماهير القلعة الحمراء، بعد خسارة الدوري ثم لقب السوبر.

وحرص الخطيب على تأكيد ثقته في موسيماني وتأكيد استمراره في المرحلة المقبلة وعدم رحيله.

وتحرك أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي في الساعات الماضية وقدم بعض السير الذاتية لمديرين فنيين أجانب وتحديدًا من قارة أوروبا.

ومن المنتظر أن يستمر بيتسو موسيماني في منصبه مع الأهلي ولكن قد يكون هناك ضغوط من أجل رحيله في حالة خسارته لقب كأس مصر.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة الأهلي يسعى لتجهيز البديل تحسبًا لحدوث تطورات جديدة في نتائج الفريق في الفترة المقبلة.

الكلمات المفتاحية

موسيماني رياضة اخبار الرياضة

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