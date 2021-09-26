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اسم مفاجئ يتردد في برشلونة لخلافة كومان

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:02 ص
كومان
كومان
محمد الدمتناوي
كشفت تقريرا صحفية فرنسية، عن اسم جديد مرشح لتدريب برشلونة، حال إقالة الهولندي رونالد كومان، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، إن استمرار كومان مع برشلونة في الموسم الحالي بات محل شك، بسبب تراجع أداء ونتائج الفريق الكتالوني.

وبحسب إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، فإنه تم ذكر اسم الإسباني أوسكار جارسيا، مدرب ريمس، في اجتماعات مجلس إدارة برشلونة، كأحد المرشحين لخلافة كومان.

وكان جارسيا لاعبًا في برشلونة من 1993 وحتى 1999، كما أنه عمل مدربًا في قطاع الناشئين بالنادي الكتالوني من 2010 إلى 2012.

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة اوسكار

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