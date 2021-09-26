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ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
علي خلاف
يخطط مسؤولو بيراميدز للتعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجايى، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة الجارية من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات بيراميدز لضم أجايي من الأهلي

كشف مصدر بنادي بيراميدز آخر تطورات مفاوضات مسؤولي النادي السماوي للتعاقد مع المهاجم النيجيري جونيور أجايي لاعب الأهلي الذي أصبح قريبا من الخروج عن القلعة الحمراء.

وأكد المصدر أن الساعات الماضية شهدت اجتماعا بين المهاجم النيجيري جونيور أجايي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز لبحث ضمه إلى صفوف الفريق السماوي.

وتابع المصدر أن مسؤولي بيراميدز يبحثوا عن عن طريقة لضم المهاجم النيجيري جونيور أجايي فى الميركاتو الجارى، وسط ترقب لقرار الأهلي بالاستغناء عن اللاعب.

وأتم المصدر موضحا أن الأهلي يتفاوض في الوقت الحالي مع جونيور أجايي على فسخ تعاقده مع الفريق وخروجه من القلعة الحمراء بناء على رؤية المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

الكلمات المفتاحية

ناصر ماهر بيراميدز الاهلي

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