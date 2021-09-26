صراع انجليزي للظفر بخدمات نجم برشلونة

بات البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة قريبا من مغادرة النادي الكتالوني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تلقيه عدة عروض في الفترة الحالية للتعاقد معه.





صراع انجليزي للظفر بخدمات كوتينيو





وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أن أندية توتنهام وآرسنال، تسعى للحصول على خدمات كوتينيو خلال يناير المقبل.





وأضافت: "البرازيلي غير قادر على الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية لبرشلونة، بعد تعافيه من الإصابة، ورحيله لن يضر النادي على الإطلاق".





وسيكون بيع كوتينيو في الفترة المقبلة بمثابة راحة لخزينة برشلونة، لدرجة أن النادي الكتالوني سيكون مستعدًا لدفع نصف راتب اللاعب، والذي يحصل على 233 ألف يورو أسبوعيًا، وبذلك سيدفع البارسا 116 ألف يورو فقط.





يُذكر أن كوتينيو انضم لصفوف البارسا في يناير 2018، كأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليون يورو كمتغيرات إضافية.



