Advertisements

الأهلي يحسم مصير الصفقة الجديدة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:31 ص
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
أوضح مسئولو النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن فكرة التراجع عن التعاقد مع المحترف الجنوب إفريقى بيرسى تاو، الوافد الجديد للفريق، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا وأبعدته عن تدريبات الفريق.

الأهلي يحسم مصير بيرسي تاو

وأكد مسئولو النادي الأهلي أن بيرسى تاو مستمر فى مهمته مع القلعة الحمراء، ولا نية لرحيله أو إلغاء التعاقد معه.

وتابع: ""بيرسى تاو متعطش للمشاركة مع القلعة الحمراء محليا وإفريقيا وأيضا فى مونديال الأندية، ولا توجد أى أزمة مع اللاعب، وننتظر عودته من الإصابة".

ورفض مسئولو النادي الأهلي سفر بيرسي تاو إلى جنوب إفريقيا للانضمام لمنتخب بلاده بسبب إصابة اللاعب وحاجة الفريق لفترة علاج 3 أو 4 أسابيع على الأقل.

الكلمات المفتاحية

رياضة بيرسي تاو الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 12 ساعة

اسم مفاجئ يتردد في برشلونة لخلافة كومان

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم مصير الصفقة الجديدة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خالد الغندور يثير غضب جماهير الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

صراع انجليزي للظفر بخدمات نجم برشلونة

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خروج قطار عن القضبان في ولاية مونتانا الأمريكية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 8 ساعات

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 16 ساعة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

قرار جديد من بن شرقي بشأن مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

ضربة موجعة للأهلي قبل لقاء إنبي في كأس مصر

منذ حوالي 17 ساعة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ 37 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. نجم الأهلي على أعتاب الدوري الإنجليزي

فايلر يحسم مصير بادجي في الأهلي

الأهلي يحسم مصير أحمد الشيخ

بعد العرض التركي.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

موسيماني يحسم مصير نجم الأهلي

الأهلي يحسم مصير نجمه من مواجهة فيتا كلوب

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:06 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

اسم مفاجئ يتردد في برشلونة لخلافة كومان

07:02 ص

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

08:01 ص

صراع انجليزي للظفر بخدمات نجم برشلونة

07:31 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements