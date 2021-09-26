الأهلي يحسم مصير الصفقة الجديدة

أوضح مسئولو النادي الأهلي، حقيقة ما تردد عن فكرة التراجع عن التعاقد مع المحترف الجنوب إفريقى بيرسى تاو، الوافد الجديد للفريق، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب مؤخرًا وأبعدته عن تدريبات الفريق.





الأهلي يحسم مصير بيرسي تاو





وأكد مسئولو النادي الأهلي أن بيرسى تاو مستمر فى مهمته مع القلعة الحمراء، ولا نية لرحيله أو إلغاء التعاقد معه.





وتابع: ""بيرسى تاو متعط ش للمشاركة مع القلعة الحمراء محليا وإفريقيا وأيضا فى مونديال الأندية، ولا توجد أى أزمة مع اللاعب، وننتظر عودته من الإصابة".





ورفض مسئولو النادي الأهلي سفر بيرسي تاو إلى جنوب إفريقيا للانضمام لمنتخب بلاده بسبب إصابة اللاعب وحاجة الفريق لفترة علاج 3 أو 4 أسابيع على الأقل.



