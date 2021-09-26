كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس يستهدف الحصول على خدمات أحد نجوم فريق تشيلسي الانجليزي خلال الموسم الحالي.





مدافع تشيلسي على رادار يوفنتوس الإيطالي





وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس ينافس ريال مدريد وبايرن ميونخ، للحصول على خدمات أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي في الصيف المقبل.





وينتهي عقد الألماني أنطونيو روديجر، مدافع تشيلسي، في الصيف المقبل، ولم يوافق اللاعب حتى الآن على تجديد عقده مع البلوز.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن روديجر يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو في عقده الجديد.



