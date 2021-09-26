لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

شهدت الساعات الماضية عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع بدر بانون مدافع الفريق.





وحذر مدير الكرة بالنادي الأهلي المدافع المغربي، من تراجع أداءه مع الفريق خلال الفترة الماضية، منذ وصول عرض التعاون السعودي.





وكان تلقي المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا من قبل نادي التعاون السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.





وكان اهدر المدافع المغربي بدر بانون، ركلة جزاء، خلال مواجهة كأس السوبر المصري، أمام طلائع الجيش.



