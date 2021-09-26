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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
برشلونة
برشلونة
غدير أحمد
ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، نهائي من العيار الثقيل ستجمع بين نادي برشلونة ونظيره فريق بنفيكا، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وستعود الجماهير من جديد لحضور المنافسات بعد آخر نسختين لعبتا بمدرجات خاوية بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الإثارة ستكون مضاعفة بكل التأكيد.

وبدأت مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

موعد مباراة برشلونة ونظيره بنفيكا بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة برشلونة ونظيره بنفيكا يوم الأربعاء 29 من سبتمبر الجاري، على ملعب النور.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.
القنوات الناقة لمباراة برشلونة ونظيره بورتو بدوري أبطال أوروبا

وينقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات القطرية beIN SPORTS .

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