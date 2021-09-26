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هنا شيحا: "النهاردة يوم جميل" استفزني وانهرت بسببه

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 07:55 ص
هنا شيحة
هنا شيحة


قالت الفنانة هنا شيحة، إن فيلم "النهاردة يوم جميل" اجتماعي يتناول قضية الاغتصاب الزوجي، وهي قضية مطروحة بقوة.

 وأضافت في تصريحات صحفية: "إحنا كنا نحضر للفيلم منذ عامين لأن القضية مهمة وتعاني منها سيدات كثيرة في مجتمعاتنا، وحينما تذهب المرأة للإبلاغ عنها يقال لها إن القانون لا يجرم الزوج".

وقالت إنها في الحقيقة عندما قرأت السيناريو انهارت كثيراً، وأخبرت الكاتبة أن الفيلم لمسها كثيراً وأثر فيها.

وتابعت: "أتمنى أن توضع قوانين صارمة ضد الاغتصاب الزوجي، لأن الرجل يظن أنه طالما تزوج المرأة فهي قد أصبحت ملكاً له ويفعل ما يحلو له".

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هنا شيحة فيلم فنانة سينما سوشيال ميديا

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