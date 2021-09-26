حاول تشكيل عصابي سرقة سيارة أجرة وخطف السائق عن طريق تهديده بسلاح أبيض علي الطريق الدائري بالفيوم عندما استوقفه بعض الأشخاص لتوصيلهم إلى مكان داخل الفيوم وعند الركوب قاموا بتهديده بالقتل.



تشكيل عصابي

تمكن قائد السيارة الأجرة رقم 8190 من ضرب أحدهم بالصليبة وأخذ مفتاح السيارة والنزول منها والوصول إلى ميدان عبد المنعم رياض للحماية من أفراد العصابة والاستعانة بالشباب الموجودين بالميدان لاسترجاع السيارة.



واستطاع الشباب الوصول إلى مكان الواقعة ومعهم قائد السيارة وعند وصولهم لاذا أفراد التشكيل العصابي بالفرار داخل الأراضي الزراعية وتم إعادة السيارة لصاحبها والوقوف عند ميدان عبد المنعم رياض لإبلاغ بعض الأشخاص شرطة النجدة.



تفاصيل الواقعة

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بحدوث محاولة خطف سيارة ميكروباص أجرة بقائدها بطريق الدائري بالفيوم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من المعاينة الأولية وشهادة الأشخاص المتواجدين والذي تم الاستعانة بهم لاسترجاع السيارة بمحاولة بعض الأشخاص بمحاولة سرقة السيارة الأجرة رقم 8190 وخطف قائدها.



وقام قائد السيارة بوصف أوصاف أفراد العصابة التي حاولت خطفه وسرقة سيارتة إلى رئيس المباحث

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وقررت النيابة سرعة القبض على الجناة.