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فتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
بوابة الفجر
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم السبت، بفتح مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية الألمانية.

 

 وفي سياق آخر، بحثت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية في الاتحاد الإفريقي السفيرة أميرة الفاضل مع ممثل حكومة ألمانيا قضايا العمل والتوظيف والهجرة والرياضة والتنمية والشؤون الإنسانية.

 

وأضافت -عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات المختصرة "تويتر"- أن المباحثات -التي عقدت عن بُعد عبر "زووم"- شملت حوارًا بناء ومفاوضات مثمرة حول التعاون الإنمائي بين الاتحاد الإفريقي وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية.

                          

وذكرت مفوض الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية أن الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد الأوروبي شريكان أساسيان في قضايا الهجرة وإعداد برامج العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج وخلق فرص العمل.

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