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موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 08:59 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
محمد الدمتناوي
يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لمواجهة نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا
وتقام مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب حديقة الأمراء.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بينما يتواجد باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، في المجموعة الأولى والتي تضم كل من لايبزيج الألماني وكلوب بروج البلجيكي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

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مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا باريس سان جيرمان

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