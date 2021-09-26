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الكشف عن موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:01 ص
بن شرقي
بن شرقي
محمد زويد
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف اللاعب أشرف بن شرقى من التجديد للنادى فى ظل الموقف الحالى الغامض بشأن اللاعب.

بن شرقي يرغب في التجديد للقلعة البيضاء
وأكد مصدر مسئول من داخل الزمالك أن موقف اللاعب ثابت فى رغبته الشديدة التجديد للنادى والاستمرار فى صفوف الفريق.

وتابع أن اللاعب فقط متمسك بشروطه وهو تواجد الشرط الجزائى الذى طلبه اللاعب وهو الأمر الذى يرفضه النادى رغم التمسك باستمرار اللاعب.

وعن موقف اللاعب أكد مصدر نادى الزمالك أن اللاعب مستمر الموسم المقبل فى حالة عدم الوصول الى اتفاق التجديد.

وأكد أنه من وجهه النظر الشخصية، الأفضل حاليا بيع اللاعب والاستفادة منه ماليا بمبلغ مناسب بدلا من رحيله مجانا، مؤكدا أنه يجب الاستفادة من موقف اللاعب فرجانى ساسى وتفادى خسارة كل شئ.

ومن المقرر أن ينتهى تعاقد اللاعب نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع الى أى نادى خلال شهر يناير المقبل.

الكلمات المفتاحية

كارتيرون بن شرقي الزمالك الدوري المصري

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