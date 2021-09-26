الرئيس الصيني يحذر من الوضع "الكئيب" في تايوان

كتب الرئيس الصيني شي جين بينغ في رسالة تهنئة، اليوم الأحد، إلى الزعيم المنتخب حديثًا لحزب المعارضة الرئيسي في تايوان، والذي تعهد باستئناف المحادثات مع بكين، إن الوضع في مضيق تايوان "معقد وكئيب".





انتخب حزب الكومينتانغ التايواني زعيما له اليوم السبت، عمدة مدينة تايبيه الجديدة السابق إريك تشو، الذي قال إنه سيعيد إحياء الاتصالات عالية المستوى المتوقفة مع الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. تدعي الصين أن تايوان هي أراضيها الخاصة بها، وصعدت من الضغط العسكري والسياسي لإجبار الجزيرة الخاضعة للحكم الديمقراطي على قبول السيادة الصينية، على الرغم من أن معظم التايوانيين لم يبدوا أي اهتمام في أن تحكمهم بكين.





وفي رسالة شي، التي نشر حزب الكومينتانغ نسخة منها، قال إن كلا الحزبين كان لهما "تفاعلات جيدة" على أساس معارضتهما المشتركة لاستقلال تايوان. وكتب شي، وهو أيضا رئيس الحزب الشيوعي، "في الوقت الحالي، الوضع في مضيق تايوان معقد وكئيب. يجب على جميع أبناء وبنات الأمة الصينية العمل معًا بقلب واحد والمضي قدمًا معًا".





وأعرب عن أمله في أن يتمكن الطرفان من التعاون بشأن "السعي لتحقيق السلام في مضيق تايوان والسعي لإعادة التوحيد الوطني والسعي لإعادة التنشيط الوطني".





رد تشو، الذي خسر بشدة في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 أمام الرئيس الحالي تساي إنغ وين، على شي بأن الناس على جانبي مضيق تايوان هم "جميع أبناء الإمبراطور الأصفر" - بعبارة أخرى، كلهم من الهان الصينيين. وألقى تشو باللوم على حزب تساي الديمقراطي التقدمي (DPP) في التوترات مع بكين بعد اتباع سياسات مناهضة للصين.





وقال تشو، الذي التقى شي في الصين في عام 2015، إنه يأمل في "السعي لأرضية مشتركة واحترام الخلافات وزيادة الثقة والود المتبادلين وتعزيز التبادلات والتعاون من أجل السماح باستمرار التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق".





تحت رئاسة جوني تشيانغ زعيم حزب الكومينتانغ المنتهية ولايته، التي استمرت 17 شهرًا، توقفت الاتصالات رفيعة المستوى مع الصين وسط التوترات العسكرية والشكوك في بكين بأن الحزب لم يكن ملتزمًا بشكل كافٍ بفكرة أن تايوان جزء من "صين واحدة". وبالإضافة إلى خسارة انتخابات 2016، هُزم حزب الكومينتانغ في انتخابات العام الماضي بعد فشله في زعزعة اتهامات الحزب الديمقراطي التقدمي بأنهم أتباع بكين.



