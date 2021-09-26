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الهند تعلن تسجيل 28 ألفا و326 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الأحد، تسجيل 28 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد انتشر في العالم كله وأصاب ما يقرب من 139،8 مليون شخص حول العالم، وقتل ما يقرب من 3 ملايين شخص.

 

 وحاولت العديد من كبرى الشركات والدول في العالم إنتاج لقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالفعل ظهرت عدة أنواع، أبرزها لقاح سينوفارم الصيني، ولقاح أسترازينكا البريطاني، ولقاح موديرنا، وغيرها من اللقاحات.

 

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