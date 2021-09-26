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عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:09 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
الفجر الرياضي
أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا لمباراة ليبيريا الودية المقرر اقامتها في التاسعة مساء الخميس المقبل بستاد الجيش ببرج العرب.

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لمباراتي ليبيا

وتضم القائمة 24 لاعبا هم:
حراس المرمى:
محمد الشناوي ( الأهلي ) محمد أبو جبل ( الزمالك ) محمد بسام ( طلائع الجيش ) محمد صبحي ( فاركو ).

المدافعون:
أحمد فتوح ( الزمالك ) محمد عبد الشافي ( الزمالك ) محمود حمدي - الونش - ( الزمالك ) أيمن أشرف ( الأهلي) علي جبر ( بيراميدز ) باهر المحمدي ( الإسماعيلي ) أحمد توفيق ( بيراميدز ) أكرم توفيق ( الأهلي ) .

لاعبو الوسط:
حمدي فتحي ( الأهلي) عمرو السولية ( الأهلي ) طارق حامد ( الزمالك ) مهند لاشين ( طلائع الجيش) محمد مجدي - أفشة - ( الأهلي) عبد الله السعيد ( بيراميدز).

المهاجمون:
محمد شريف ( الأهلي) مصطفى فتحي ( الزمالك) رمضان صبحي ( بيراميدز) ابراهيم عادل ( بيراميدز) أحمد سيد - زيزو - ( الزمالك) أحمد سمير ( طلائع الجيش).

ووجه كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدًا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب يوم الثلاثاء المقبل، موجهًا شكره إلى الأندية على تفهمها لذلك وتجاوبها السريع.

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر ليبيريا ليبيا كيروش

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