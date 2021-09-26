تكريم أحمد زكريا في مهرجان "ايجي فاشون"





كرمت إدارة مهرجان "ايجي فاشون" ورئيسها أحمد العزبي، المطرب أحمد زكريا خلال الحفل الذي أقيم أمس وذلك عن أغنيته الأخيرة "بنت مؤدبة" حيث حققت نجاحاً كبيراً.



وتم تكريم مجموعة من النجوم وعلى رأسهم الملحن القدير حلمي بكر، والفنانة غادة إبراهيم، وشريف باهر، والمطربة إيناس عزالدين، وروان فؤاد، واللبنانية نانيتا، وعدد كبير من خبراء التجميل، ومصففي الشعر.



وكان قد طرح المطرب أحمد زكريا أحدث كلبياته الغنائية بعنوان "بنت مؤدبة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



بنت مؤدبة كلمات وألحان وتوزيع دونجا، وهندسة الصوت إسلام غلاب، ومن إنتاج شركة قنوات الإماراتية.



يذكر أن أخر أعمال أحمد زكريا أغنية "10/10" من كلمات محب غبور ومحمد مصطفي مالك، وألحان ايهاب طيبة، وتوزيع محمد شفيق، وهندسة صوت ماهر صلاح.



