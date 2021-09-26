كوريا الشمالية تعرب عن استعدادها للنظر في عقد قمة أخرى مع جارتها الجنوبية

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، إن كوريا الشمالية مستعدة للنظر في عقد قمة أخرى مع كوريا الجنوبية إذا أمكن ضمان الاحترام المتبادل بين الجارين.





رحبت كوريا الجنوبية بالاحتمال، اليوم الأحد، حيث قالت وزارة التوحيد إنها تتوقع الدخول بسرعة في محادثات مع بيونغ يانغ، بينما حثت على الحاجة إلى إعادة الاتصال بالخط الساخن بين البلدين. وجاء تعليق كيم بعد أن حثت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية الأسبوع الماضي على التخلي عما وصفته بسياستهما العدائية وازدواجية المعايير تجاهها، إذا كانت ستجرى محادثات رسمية بشأن إنهاء الحرب الكورية 1950-1953.





أدى سعي كوريا الشمالية لامتلاك أسلحة نووية إلى تعقيد مسألة الإنهاء الرسمي للحرب، التي توقفت بهدنة بدلًا من معاهدة سلام، مما ترك قوات الأمم المتحدة التي تقودها الولايات المتحدة من الناحية الفنية في حالة حرب مع الشمال. وقالت كيم يو جونغ، أحد المقربين الأقوياء لأخيها، "أعتقد أنه فقط عندما يتم الحفاظ على الحياد وموقف احترام بعضنا البعض، يمكن أن يكون هناك تفاهم سلس بين الشمال والجنوب".





وقال كيم إن المناقشات البناءة تتيح فرصة لإيجاد حلول لقضايا مثل "إعادة إنشاء مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب وقمة الشمال والجنوب، ناهيك عن الإعلان في الوقت المناسب عن إنهاء مهم للحرب". وفي حديثه يوم الثلاثاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كرر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن دعوته لإنهاء الحرب رسميًا، لكنه قال لاحقًا إن الوقت ينفد أمام مثل هذا التقدم قبل انتهاء ولايته في مايو.





سعت كوريا الشمالية إلى إنهاء الحرب منذ عقود، لكن الولايات المتحدة كانت مترددة في الموافقة، ما لم تتخلى عن الأسلحة النووية. وفي تصريحات يوم السبت، قالت كيم إنها لاحظت باهتمام النقاش المكثف في الجنوب حول احتمالية تجديد إعلان رسمي. وقالت "شعرت أن جو الشعب الكوري الجنوبي الراغب في استعادة العلاقات بين الكوريتين من مأزق وتحقيق الاستقرار السلمي في أسرع وقت ممكن قوي بشكل لا يقاوم.. نحن أيضا لدينا نفس الرغبة".





وقالت وزارة التوحيد في سيول، اليوم الأحد، ردا على التصريحات، في بيان، "بالنسبة لهذه المناقشات، يجب أولا استعادة خط الاتصال بين الكوريتين بسرعة، حيث أن الاتصال السلس والمستقر مهم". لم يعمل الخط الساخن، الذي يحتفظ به جيش كوريا الجنوبية للتعامل مع العلاقات مع بيونغ يانغ، منذ أغسطس، حيث توقفت كوريا الشمالية عن الرد على المكالمات. وتوقفت المحادثات مع الولايات المتحدة منذ عام 2019، عندما زادت التوقعات بإعلان بشأن إنهاء الحرب، حتى لو لم تكن معاهدة فعلية، قبل القمة التاريخية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وكيم جونغ أون في سنغافورة.



