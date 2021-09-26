توقيع الكشف الطبي على ٨٣٠ حالة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" بقنا

مؤسسة “صناع الخير"

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، للوقوف بجانب مؤسسات الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن مبادرة "عنيك في عنينا لمحاربة العمى"، التي نفذتها مؤسسة صناع الخير، بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك بالتنسيق بين مديريات التضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والصحة.



قافلة طبية

ومن جانبها، أوضحت حسيبة سراج الدين عضو ميدانى بمبادرة حياة كريمة عن مؤسسات المجتمع المدني أن القافلة قدمت خدماتها الطبية النوعية فى مجال أمراض العيون لعدد ٨٣٠ من أهالي قرية الرئبسية والقرى المجاورة لمركز نجع حمادي، مشيرًة إلى أن ١٩٠ من الأهالي يحتاجون لإجراء عمليات جراحات عيون مختلفة وسيتم إجراؤها لهم بالمجان.





وأضافت "سراج الدين" أن القافلة قدمت العلاج المجاني للأهالي ممن تم توقيع الكشف الطبي عليهم، كما تم تشخيص احتياج ٢٣٠ مواطنًا لنظارات طبية وعمل مقاسات النظارات، وإتاحة فرص اختيار كل مواطن لنظارته الطبية التي يريدها من حيث الشكل واللون تمهيدًا لتسليمها لهم خلال أسبوع.

نظمت مؤسسة “صناع الخير”، بالتعاون مع مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتحت رعاية اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بقرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي، قافلة طبية مجانية للكشف على أمراض العيون بالمجان، وذلك ضمن مبادرة “عنيك في عنينا” لمكافحة مسببات العمى بقرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.