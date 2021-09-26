كمال منصور: علاقتي بمسلسل "أبو العروسة"انتهت بإنتهاء الجزء الأول والثاني

مشاركته في مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثالث والذي بدء تصويره أمس السبت، والذي شارك في الجزء الأول والثاني وتمنى لفريق العمل النجاح والتفوق في أعمالهم المقبلة.



كتب المخرج كمال منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى كل أصدقائي وزملائي وجمهوري العزيز، أحيطكم علمًا بأنه إذا كان هناك جزء ثالث من مسلسل أبو العروسة، فإنه لن يكون من إخراجي".



وأضاف قائلاً"حيث أن علاقتي بالمسلسل قد انتهت بإنتهاء الجزء الأول والثاني فقط وبنجاحهم الجماهيري الذي شهده العمل، بجزئيه فى الوطن العربي، ولا علاقة لي بأي أجزاء أخرى، وأتمنى لكل فريق العمل التوفيق والنجاح، في حالة وجود جزء ثالث، وقد أردت التوضيح فقط، لكثرة المكالمات والرسائل، التي وصلتني تبارك على بدء التحضير".



وأختتم حديثة قائلاً:"ولا أعرف مصدر هذه الشائعة حتى الآن، دمتم بخير، إلى أن ألقاكم بعمل آخر على نفس المستوى والنجاح يليق بعقولكم الراقية وقلوبكم البيضاء".



مسلسل" أبو العروسة" كان قد بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى، وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام .

نفى المخرج كمال منصور