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محمد عدوية وحمادة هلال يتصدرا التريند مع عبد الباسط حمودة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:24 ص
محمد عدوية ووالده
محمد عدوية ووالده
يارا أحمد


تصدر النجم محمد عدوية، والنجم حمادة هلال التريند في حفل زفاف نجل الفنان عبد الباسط حمودة حيث أقيم حفل الزفاف في أجواء مبهجة، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو بينهم.

وكان قد احتفل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بحفل زفاف نجله الأصغر ماجد، على عروسه رحمة حامد، وحضر عدد كبير من الأسرة والأصدقاء المقربة، داخل أحد الفنادق الكبرى في محافظة القاهرة.

وكان قد طرح النجم محمد عدوية، أحدث أغانيه من ألبومه الجديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والتي تحمل اسم "سور ورا سور" من كلمات أحمد عبدالنبى وألحان وتوزيع مونتي وإنتاج ياسر حسانين وهندسة صوت خالد رؤوف.

ويتعاون الفنان محمد عدوية، في ألبومه الغنائى الجديد مع كبار الشعراء والموزعين والملحنين ويحرص من خلاله على تقديم عدد من الأغاني المتنوعة وأشكال موسيقية مختلفة تضيف لرصيده الغنائي.

من ناحية أخرى يستعد النجم محمد عدوية، لطرح  أغنية "ناس وداسوا" خلال الأيام المقبلة، والأغنية تجمعه مع مطرب الراب سداوي، وتحمل شكلًا موسيقيًّا جديدًا من خلال مزج موسيقى الراب بالطابع الشرقي.

وتقول كلمات الأغنية: "جابوا جابوا جابوا سيرتي.. قلبوا قلبوا بقوا ضدي، غلبوا عندي.. منهم زادت حيرتي.. ناس وداسوا بافترا في الرأس هموم متلتلة طب ليه يا دنيا مش كده".


الكلمات المفتاحية

محمد عدوية حمادة هلال أحمد عدوية

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