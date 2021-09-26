استئناف تصوير مسلسل "السيدة زينب" لطرحه في هذا الموعد!





يواصل أسرة مسلسل "السيدة زينب"، تصوير العمل بشكل شبه يومي، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة، فى ديكور رئيسي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن ينتهى فريق العمل من التصوير بشكل نهائى منتصف شهر أكتوبر المقبل.



مسلسل "السيدة زينب"، تدور حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا من تلك المنطقة فى إطار اجتماعى، وسوف يذاع "أوف سيزون" على إحدى القنوات الفضائية .



مسلسل "السيدة زينب" بطولة كل من سوسن بدر، ومحمود عبد المغني، رانيا منصور ، دينا، ليلى عز العرب، أحمد وفيق ، فراس سعيد ، سامي مغاوري ، أشرف عبد الغفور ، حسام داغر وآخرين، سيناريو وحوار أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.



