تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد

يستعرض "الفجر الرياضي" ملخص أحداث اليوم الأول من فعاليات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، والتي انطلقت مساء اليوم بلقاء ألافيس ضد أتليتكو مدريد.





سقط حامل لقب النسخة الماضية من الليجا الإسبانية فريق أتلتيكو مدريد في فخ الهزيمة بهدف نظيف أمام ألافيس في اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ميندزورتزا".





فيما تعادل ريال مدريد على ملعبه وأمام جمهوره سلبيا عندما استضاف فريق فياريال لحساب الجولة السابعة من الدوري الإسباني.





كما انتهى لقاء فالنسيا ضد أتلتيك بلباو بالتعديل الإيجابي بهدف لكل فريق خلال اللقاء الذي جمعهما على ملعب "ميستايا".





واقتنص إشبيلية ثلاث نقاط من أمام اسبانيول، حينما تغلب عليه بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان".





وجاء جدول ترتيب الدوري الإسباني على النحو التالي:

1 ريال مدريد 17

2 إشبيلية 14

3 أتليتكو مدريد 14

4 ريال سوسيداد 13

5 فالنسيا 11

6 رايو فاييكانو 10

7 أتليتيكو بلباو 10

8 برشلونة 9

9 ريال بيتيس9

10 فياريال 8

11 أوساسونا 8

12 مايوركا 8

13 قادش 6

14 إلتشي 6

15 إسبانيول 6

16 ليفانتي 4

17 سيلتا فيغو 4

18 غرناطة 3

19 ديبورتيفو ألافيس 3

20 خيتافي 0





جدير بالذكر أن الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد مازال على قائمة هدافي الليجا الإسبانية رغم غيابه عن التسجيل في مباراة الفريق اليوم أمام فيا ريال والتي انتهت بالتعادل السلبي.





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإسباني على النحو التالي:

و

– كريم بنزيما 8 أهداف.

3 – ميكيل أويارزابال – 4 أهداف.

4 – كارلوس سولير– ثلاثة أهداف.

5 – أنخيل كوريا– ثلاثة أهداف.

6 – إيريك لاميلا – ثلاثة أهداف

7 – ماركو أسينسيو – ثلاثة أهداف.

8- لويس سواريز – ثلاثة أهداف.

9 – يوسف النصيري – ثلاثة أهداف.

10 – سيرجي روبيرتو – هدفين

11 – ممفيس ديباي – هدفين

12 – روبين جارسيا – هدفين

13 – روبرتو توريس – هدفين

14 – روجر مارتي – هدفين