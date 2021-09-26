Advertisements

تعرف على ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:34 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
محمد جمال
يعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفريق لمواجهة ليبيا ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها فى شهر أكتوبر القادم.

موعد مباراة مصر وليبيا
تقام مباراتي منتخب مصر ضد ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، أيام 8 و11 أكتوبر القادم.

ملامح قائمة منتخب مصر
يسعي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فى ضم عدد من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال المعسكر القادم فى مقدمتهم كل من محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي من النادي الأهلي بينما أحمد سيد زيزو طارق حامد ومحمود حمدي الونش من نادي الزمالك وعبدالله السعيد من بيراميدز.

وكان أعلن الجهاز الغني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

والقائمة المبدئية تضم كل من:
محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر مصر ليبيا كاس العالم

أخبار تهمك

صدمة في الزمالك.. المايسترو يقترب من الانتقال إلى بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ ساعة

آخر تطورات حل أزمة القيد بنادي الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الخطيب يحسم مصير موسيماني.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يحسم مصير الصفقة الجديدة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة بشأن أفشة وشريف.. تصريحات نارية من موسيماني بعد الفوز على إنبي

منذ حوالي 12 ساعة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 18 ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

منذ ساعة و 10 دقيقة

صراع انجليزي للظفر بخدمات نجم برشلونة

منذ ساعتين و 40 دقيقة

اسم مفاجئ يتردد في برشلونة لخلافة كومان

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

منذ 37 دقيقة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ ساعتين و 10 دقيقة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

موعد الظهور الأول لمدرب منتخب مصر الجديد

شوبير: كارلوس كيروش محظوظ بعد تدريبه لمنتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا فى تصفيات كأس العالم

ترتيب مجموعة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم قبل لقاء ليبيا

كيروش يقدم أولى طلباته لإتحاد الكرة

كيروش يُجبر اتحاد الكرة على تغيير مواعيد كأس مصر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:09 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

08:01 ص

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

الكشف عن موقف بن شرقي من التجديد للزمالك

09:01 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements