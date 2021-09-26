تعرف على ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهتي ليبيا

يعلن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر عن قائمة الفريق لمواجهة ليبيا ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2022 والمقرر لها فى شهر أكتوبر القادم.





موعد مباراة مصر وليبيا

تقام مباراتي منتخب مصر ضد ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، أيام 8 و11 أكتوبر القادم.





ملامح قائمة منتخب مصر

يسعي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر فى ضم عدد من لاعبي الأهلي والزمالك وبيراميدز خلال المعسكر القادم فى مقدمتهم كل من محمد الشناوي ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وعمرو السولية وحمدي فتحي من النادي الأهلي بينما أحمد سيد زيزو طارق حامد ومحمود حمدي الونش من نادي الزمالك وعبدالله السعيد من بيراميدز.





وكان أعلن الجهاز الغني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائي منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.





والقائمة المبدئية تضم كل من:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).