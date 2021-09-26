تركيا تدرس شراء المزيد من الصواريخ الروسية على الرغم من التحذيرات الأمريكية

صرح الرئيس التركي إنه سيدرس شراء نظام صاروخي روسي ثان في تحد لاعتراضات شديدة من الولايات المتحدة. وفي مقابلة مع محطة CBS News الأمريكية، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن على تركيا أن تقرر أنظمة دفاعها بنفسها.





في حديثه إلى المراسلة مارجريت برينان في نيويورك الأسبوع الماضي، أوضح أردوغان أن تركيا لم تُمنح خيار شراء صواريخ باتريوت أمريكية الصنع وأن الولايات المتحدة لم تسلم طائرات الشبح إف -35 على الرغم من دفع 1.4 مليار دولار. وجاءت تصريحات أردوغان في مقتطفات نشرت قبل بث المقابلة الكاملة يوم الأحد.





تم طرد تركيا العضو في الناتو من برنامج F-35 وفُرضت عقوبات على مسؤولي الدفاع بعد أن اشترت نظام الدفاع الصاروخي الروسي الصنع S-400. تعارض الولايات المتحدة بشدة استخدام الأنظمة الروسية داخل الناتو وتقول إنها تشكل تهديدًا لطائرات F-35. تؤكد تركيا أنه يمكن استخدام صواريخ إس -400 بشكل مستقل دون دمجها في أنظمة الناتو، وبالتالي لا تشكل أي خطر.





كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا في عام 2020 لشرائها بموجب قانون عام 2017 بهدف صد النفوذ الروسي. كانت هذه الخطوة هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون، المعروف باسم CAATSA، لمعاقبة حليف للولايات المتحدة. لكن ظل أردوغان متحديا. وقال أردوغان بعد تأكيده إن تركيا ستتخذ خياراتها الدفاعية الخاصة، ردا على سؤال برينان حول ما إذا كانت تركيا ستشتري المزيد من صواريخ إس -400: "بالطبع، نعم".



