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"عيد ميلاد جرحي أنا".. هاني شاكر يفاجئ سهر الصايغ في ندوة "الفجر الفني"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:44 ص
سهر الصايغ
سهر الصايغ
يارا أحمد


اعربت الفنانة سهر الصايغ، عن حبها الشديد للنجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية وأنها تعشق جميع أغانيه منهم "انتي لسة بتسألي"، ومازحت الحضور: "عيد ميلاد جرحي أنا كنت بتقطع كده بسببها".

وقام "الفجر الفني" بالتواصل مع النجم هاني شاكر، في نفس اللحظة ثم قام بإرسال فويس على "الواتس اب" لإشادته بأداء سهر الصايغ وتوجه بالشكر لها.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعي عائلي‪.‬
 

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيراً مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬



الكلمات المفتاحية

يسرى الفخراني هاني شاكر سهر الصايغ بيت العز

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