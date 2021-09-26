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وزير التعليم العالي يكشف شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:45 ص
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
هدى عبدالرازق

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، شروط التحاق الطلاب بالمدينة الجامعية، قائلا: "لن يلتحق أي طالب بغرفة في المدينة الجامعية إلا بعد أن يكون حصل على لقاح كورونا".

وأشار "عبدالغفار"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن هناك جامعات بدأت في منح الطلاب الذين حصلوا على التطعيم "كارنيه" يوضح عدد الجرعات التي حصل عليها، لافتا إلى أنه خلال أسبوعين بعد بداية الدراسة سيكون تم وضع نظام يتم من خلاله الزام جميع العاملين بالحصول على اللقاح، أو آلية التعامل مع من لن يحصلوا على اللقاح.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أن من سيرفض الحصول على اللقاح عليه إجراء مسحة كورونا مرة كل أسبوع

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وزير التعليم العالي وزير لقاح كورونا التعليم العالي

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