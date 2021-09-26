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خاص لـ"الفجر الفني".. أغنية خاصة من تامر حسني وديانا حداد في احتفالات السادس من أكتوبر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 09:58 ص
تامر حسني
تامر حسني
يارا أحمد

علم "الفجر الفني" من مصادره الخاصة ان النجم تامر حسني،  يعكف حاليا علي تسجيل أغنية جديدة بمناسبة احتفالات السادس من أكتوبر، ومن المقرر تقديم الأغنية في إحتفالية ضخمة وأيضاً انتهت الفنانة ديانا حداد من تسجيل أغنية لهذه المناسبة في لبنان .

من ناحية أخرى، يستعد الفنان تامر حسني، لإحياء حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، يوم الخميس 14 أكتوبر المقبل، حيث يعيش تامر حسني حالة من النشاط الفني، أحيا خلالها عدد من الحفلات الغنائية بالإسكندرية والساحل الشمالي، كما يستعد لإحياء حفل غنائي بمدينة عمان الأردنية يوم 8 أكتوبر المقبل.

وطرح تامر حسني، مؤخراً فيديو كليب أحدث أغنياته صعبة والذي حقق أكثر من 55 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع عبد الرحمن شوقى، ومن إخراج تامر حسنى.

وفي سياق منفصل، عرض لتامر حسني مؤخرا بدور العرض السينمائية فيلم "مش أنا" وهو فكرة وسيناريو وحوار وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم

الكلمات المفتاحية

ديانا حداذ تامر حسني احتفالية ٦ أكتوبر

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