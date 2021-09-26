يبحث عشاق ومحبي منتخب مصر الأول، عن موعد لقاء الفراعنة المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة.





تعرف على موعد مباراة مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم

ويلتقي منتخب مصر الأول، مع نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.





وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلال موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا.





القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حصولها على حقوق إذاعة مباريات المنتخب المصري، على أرضه وخارجها في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال المقبل.