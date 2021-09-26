يستعرض "الفجر الرياضي" ملخص احداث اليوم الأول من فعاليات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرلج"، والتي انطلقت مساء اليوم بلقاء القمة بين العملاقين مانشستر سيتي وتشيلسي.





تعرف على ترتيب وهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مباريات اليوم الأحد

واستطاعت كتيبة الاسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، خطف ثلاث نقاط صعبة من ملعب "ستامفورد بريدج" حينما تغلبت على البلوز بهدف وحيد أحرزه المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس عند الدقيقة 53 مطلع الشوط الثاني من المباراة.





على جانب آخر خيم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف مقابل ثلاثة، على مباراة ليفربول وبرينتفورد والتي جمعتهما مساء اليوم على ملعب برينتفورد.





وشهدت المباراة تألق الدولي المصري محمد صلاح بتسجيله هدفه الـ100 بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.





بهذا الهدف دخل الفرعون المصري التاريخ بكونه أول لاعب في تاريخ الريدز يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي بشكل أسرع. محطما الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به روجر هانت أسطورة ليفربول والذى سجل 100 هدف خلال 152 .





كما يقترب مو من تحطيم رقم الأسطورة الإيفوارية ديديه دروجبا نجم تشيلسي السابق صاحب الـ104 والذي يحتل صدارة هدافي الأفارقة ف الدوري الإنجليزي .





فيما تلقى مانشستر يونايتد خسارة غير متوقعة من أستون فيلا بهدف نظيف، هلال اللقاء الذي أقيم على ملعب أولد ترافولد معقل الشياطين الحمر.





وفيما يلي ترتيب الدوري الانجليزي على النحو التالي:

1- ليفربول: 14 نقطة

2- مانشستر سيتي: 13 نقطة

3- تشيلسي: 13 نقطة

4- مانشستر يونايتد: 13 نقطة

5- إيفرتون: 13 نقطة

6-برايتون: 12 نقطة

7- وست هام: 11 نقطة

8- أستون فيلا: 10 نقاط

9- برينتفورد: 9 نقاط

10- توتنهام: 9 نقاط

11- واتفورد: 7 نقاط

12- ليستر سيتي: 7 نقاط

13- آرسنال: 6 نقاط

14- كريستال بالاس: 5 نقاط

15- ساوثهامبتون: 4 نقاط

16- وولفرهامبتون: 3 نقاط

17- نيوكاسل: 3 نقاط

18: ليدز يونايتد: 3 نقاط

19- بيرنلي: نقطتين

20- نورويتش: 0 نقاط





وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي على النحو التالي:

محمد صلاح، ليفربول، 5 أهداف.

ميخائيل أنطونيو، وست هام، 5 أهداف.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 5 أهداف.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 4 أهداف.

إسمايلا سار، واتفورد، 4 أهداف.

كريستيانو رونالدو، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

سعيد بن رحمة، وست هام، 3 أهداف.

دومينيك كالفيرت لوين، إيفرتون، 3 أهداف.

ديماراي جراي، إيفرتون، 3 أهداف.

ماسون جرينوود، مانشستر يونايتد، 3 أهداف.

دييجو جوتا، ليفربول، 3 أهداف.

روميلو لوكاكو، تشيلسي، 3 أهداف.

ساديو ماني، ليفربول، 3 أهداف.

نيل موباي، برايتون، 3 أهداف.