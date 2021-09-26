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مقتل 4 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، مقتل 4 فلسطينيين على الأقل خلال مداهمات إسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، اعتقال ثلاثة فلسطينيين من قطاع غزة، بزعم محاولتهم اجتياز حدود القطاع.

 

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوة عسكرية إسرائيلية ثلاثة فتيان فلسطينيين غير مسلحين، وذلك لدى اجتيازهم السياج الأمني بشرق مدينة غزة.

 

وقد أفادت قناة 12 العبرية، بإن المعتقلين الثلاثة لم يكن بحوزتهم أي أسلحة، ونقلوا للتحقيق.

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