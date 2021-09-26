تعرف على حالة الطقس اليوم الأحد بمحافظة الدقهلية.. ودرجات الحرارة المتوقعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 26 سبتمبر 2021، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس في الدقهلية

تشهد محافظة الدقهلية غدا الأحد طقس مشمس بدرجة حرارة العظمي 33 والصغري 17 درجة مأوية.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس بالقاهرة، أن يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارًا، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل على كافة أنحاء البلاد.



وعن الظواهر الجوية، اليوم الأحد، أوضحت هيئة الأرصاد أن شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى



وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة الكبرى العظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، الوجه البحري والعظمى 31 درجة والصغرى 21 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 23 درجة.



وتوقعت الهيئة أيضًا أن يسود طقس حار على الصعيد وعلى الجنوب نهارًا، معتدل ليلًا، مع حدوث شبورة مائية تتلاشى مع السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية، ويكون هناك نشاط للرياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء مما يقلل من الإحساس بالرطوبة ليلًا.



وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:



القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".



إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".



إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".



إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".



إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".



إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".



إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".



السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".



الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".



الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".



ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".



الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".