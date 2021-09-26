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جومانا مراد تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم عالمي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:43 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد
كشفت الفنانة جومانا مراد، عن تفاصيل مشاركتها ضمن فيلم العالمي نورث أوف 10، والذي يشاركها البطولة الفنان سامر المصري، والممثل العالمي أندرو كينج باتش وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أمريكي.

وقالت جومانا مراد في تصريحات صحفية عم تفاصيل التجربة بأنها تجربة ممتعة وسظهر بشكل مختلف تمامًا عما قدمته في جميع أعمالى السابقة، مشيرةً إلى أن المقرر طرحه الفيلم في العام القادم لسنة 2022 بالسينمات.

وأوضحت جومانا مراد, أنها تواصل تصوير مشاهدها خلال الفترة الحالية، حيث لا يتبقى سوى أربع أيام وتنتهي من التصوير بشكل كامل، لافتا أنها تجسد فيه شخصية امرأة عربية تعيش في الولايات المتحدة وتتعرض لصعوبات بالغة.

من ناحية اخري كرمت جومانا مراد،  الجمعة من المركز الكاثوليكي لتواجدها ضمن أعضاء لجنة تحكيم في الدورة الأولى بمسابقة الأفلام القصيرة، من المركز الكاثوليكي للسينما، بالتعاون مع المركز العالمي للتسامح والسلام.

الكلمات المفتاحية

سامر المصري جومانا مراد المركز الكاثوليكي

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