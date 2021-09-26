صدقي صخر: أثناء تصوير مسلسل "ليه لأ" لم يكن لدينا شعور أننا ذاهبين للعمل

تحدث الفنان صدقي صخر عن مشاركتة في مسلسل "لية لأ" والشخصية الذي كان يجسدها وكواليس التصوير المسلسل.







قال صدقي صخر، في تصريحاته الخاصة عن مسلسل ليه لأ قائلًا: "كانت تجربتي بمسلسل ليه لأ من أفضل التجارب في مشواري الفني، والعمل مع كاست المسلسل كان مشجع جدًا وأغلب فريق العمل كانوا أصدقاء لي والمخرجة مريم أبو عوف العمل معها محمس جدًا".





وتابع قائلًا: "أثناء تصوير مسلسل ليه لأ لم يكن لدينا شعور أننا ذاهبين موقع التصور للعمل وكانت المخرجة حريصة على أن الأداء التمثلي يكون تلقائي جدا".





ومن جانب أخر يذكر أن مسلسل "لية لأ" الجزء الأول من بطولة أمينة خليل، هاني عادل، هالة صدقي شيرين رضا، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، سيناريو وحوار دينا نجم، وإخراج مريم أبو عوف