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إزالة 102 حالة تعد بالبناء والزراعة على أملاك الدولة بالمنيا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:50 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد الخميسي
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار مراكز محافظة المنيا، في تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية، من جهات ولاية الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والزراعة على أراضي أملاك الدولة وتطبيق أحكام القانون على المخالفين.

محافظ المنيا
وأضاف محافظ المنيا، أن تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة
أوضح المحافظ، أن جهود مراكز ومدن المحافظة لتنفيذ الموجة 18 أسفرت عن إزالة 102 حالة تعدي، منها 101 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 2292 متر، وحالة تعدي بالزراعة، على أملاك الدولة، بإجمالي مساحة 40 فدان، مشيرًا إلى استمرار جهود الوحدات المحلية في متابعة الحالة العامة لإزالة كافة أشكال التعديات والقضاء على عشوائية التعديات بالبناء والزراعة على أملاك الدولة.

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