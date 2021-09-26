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شركة المياه تكشف الاستعدادات لمواجهة السيول والأمطار (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 10:57 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، الاستعدادات لمواجهة موسم السيول والأمطار، قائلا إنهم يعملون على زيادة عدد بلاعات أمطار في المناطق الساخنة التي تشهد زيادة في سقوط الأمطار.

وأشار "عابدين"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الأحد، إلى أنه تم إنشاء أبار شحن جوفي في الجيزة وهى عبارة عن بير متصل بالمياه الجوفية يستوعب كميات مياه كثيرة تختلط بالمياه الجوفية، موضحا أنه تم إنشاء 4 نقاط آبار تجميع كبيرة تخدم منطقة المنصة وطريق الاوتوستراد.

وأضاف أن الشركة القابضة للشرب والصرف الصحي مسئولة عن المدن القديمة، متابعا أنهم يعملون على ادخال معدات جديدة، واستحداث آلات الشفط، مؤكدا أنهم فور تلقي انذار باحتمالية سقوط أمطار في مكان، فأن المعدات تتحرك على الفور حتى وإن كانت الأمطار المتساقطة خفيفة.

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